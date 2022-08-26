Çanakkale´de sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi



İpek YAVAŞ/ÇANAKKALE (DHA) ÇANAKKALE kent merkezi ile Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.Sağanak yağış ilk olarak öğle saatlerinde Ayvacık ilçesinde etkili oldu. Sağanak nedeniyle, ilçenin sokaklarında su birikintileri meydana geldi. Bazı tarım arazileri su altında kalırken, ilçe merkezinde bulunan bazı zemin katları su bastı. Akşam saatlerinde ise bu kez sağanak yağmur kent merkezinde etkili olmaya başladı. Sağanak nedeniyle Barbaros Mahallesi, Plaj Caddesinde su birikintisi oluşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin çalışması için bir süre trafiğe kapanan cadde, suyun çekilmesiyle birlikte yeniden trafiğe açıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale İpek YAVAŞ

2022-08-26 02:29:57



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