Çanakkale Boğazı girişinde kargo gemisi karaya oturdu

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Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)UKRAYNA'dan Yunanistan'a giden 93 metre uzunluğundaki kargo gemisi, Çanakkale Boğazı girişinde karaya oturdu.

Ukrayna'dan Yunanistan'a gitmek için yola çıkan 93 metre uzunluğundaki St. Vincent bayraklı 'Yalıköy' isimli kargo gemisi Çanakkale Boğazı girişinde Gelibolu yakınlarında karaya oturdu. Kaptanın durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi´ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KEGM-9 Hızlı Tahlisiye Botu sevk edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Burak GEZEN

2022-08-27 12:20:01



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