Çanakkale'de karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı

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Burak GEZEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, dün karaya oturan 100 metre uzunluğundaki kargo gemisi, römorkörler tarafından çekilerek kurtarıldı.

Ezine ilçesinin Geyikli beldesinde bulunan Akçansa Limanı'ndan İsrail'e gitmek üzere ayrıldığı sırada liman önlerinde karaya oturan 100 metre uzunluğundaki 'Mona' isimli kargo gemisinde su altı kontrolleri tamamlandı. Kaptanın yardım talebi üzerine bugün öğle saatlerinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurarma-3 ve Türkeli römorkörleri kurtarma çalışması başlattı. Çimento yüklü gemi, römorkörler tarafından çekilerek yüzdürüldü. Akçansa Limanı önlerine demirletilen gemi, sörvey kontrolün ardından yoluna devam edecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ezine Burak GEZEN

2022-08-27 19:06:39



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