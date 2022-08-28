Çanakkale Boğazı girişinde karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı girişinde karaya oturan 93 metre uzunluğundaki kargo gemisi, römorkörler tarafından çekilerek kurtarıldı.

Ukrayna'dan Yunanistan'a gitmek üzere hareket eden 93 metre uzunluğundaki Saint Vincent bayraklı 'Yalıkoy' adlı kargo gemisi, dün boğazın Marmara Denizi yönünden girişiteki Gelibolu ilçesi Bolayır mevkisinde dün karaya oturdu. Gemiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 ve Türkeli römorkörleri ile KEGM-9 botunun yanı sıra kurtarma uzmanları ve kılavuz kaptanların koordinesindeki yürütülen kurtarma çalışmasıyla gemi yüzdürüldü. Gemi daha sonra 5 numaralı demir sahasına götürülerek demirletildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Burak GEZEN

2022-08-28 18:51:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.