Çanakkale´de 51 kaçak göçmen yakalandı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesi açıklarında yelkenli tekne içinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 51 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki yelkenli tekne içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler tarafından durdurulan yelkenli teknede 51 kaçak göçmen yakalandı. Teknedeki 2 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık Burak GEZEN
2022-08-29 22:26:31
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