İstanbul´dan sonra Çanakkale Boğazı´nı da kolsuz yüzerek geçti

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"



İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)ÇOCUK yaşta iki kolunu vatoz makinesine kaptırarak engelli olan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İstanbul´dan sonra Çanakkale Boğazı´nı 850 yüzücü ile yüzerek geçti.

24 Ağustos tarihinde 34´üncü Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları´nda İstanbul Boğazı´nı kolsuz yüzerek geçen Hançerli, bugün de 30 Ağustos Zaferi´nin 100'üncü yıldönümü nedeniyle Çanakkale'de yüzdü. Çanakkale Rotary Kulübü'nün düzenlediği etkinlige katılan Hançerli, 30 farklı ülkeden 850 yüzücü ile Avrupa´dan Asya´ya yüzdü. Çanakkale Boğazı´nı yüzerek geçen iki kolu bulunmayan Başkan Hançerli, "Çanakkale Boğazı'nı ilk defa yüzerek geçtim. Azim, kararlılık ve cesaretle hedeflerimi gerçekleştiriyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Turan Hançerli Çanakkale Boğazı´nı yüzerken

Başkan Hançerli kıyıya çıkarken(FOTOĞRAF)

DHA-Spor Türkiye-Çanakkale İhsan DÖRTKARDEŞ

2022-08-30 12:53:10



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