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Çanakkale'de yaralı bulunan caretta carettaya tedavi

DHA

Çanakkale'de yaralı bulunan caretta carettaya tedavi


Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine bağlı Eşelek köyü kıyılarında başından yaralı halde bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağası tedavi altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu, "Caretta carettanın bakım, tedavi ve rehabilitasyonuna başlandı, beslenmesine dikkat etmeye çalışıyoruz. Kafa kemiğinde bir kırık var. Kaplumbağamızı ameliyata alacağız, kafasındaki kırılan kemiği onarmaya çalışacağız" dedi.
DKMP Çanakkale Şube Müdürlüğü ekipleri, Gökçeada ilçesine bağlı Eşelek köyü kıyılarında yaralı bir caretta caretta olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler tarafından caretta caretta üzerinde yapılan ilk incelemelerde, baş bölgesinden aldığı kuvvetli darbe nedeniyle kafatası kırılması sonucu derin doku yaralanması olduğunu tespit edildi. Yaralı caretta caretta Çanakkale'ye getirilerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde tedavisine başlandı.   
 'ARTIK ÇANAKKALE'DE DE GÖRÜLMEYE BAŞLADI'
DKMP Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu, Türkiye'de genellikle Akdeniz kıyılarında görülen caretta carettaların artık Çanakkale kıyılarında görülmeye başladığını belirterek, şunları söyledi:
"Özellikle Gökçeada ve Bozcaada'da çok sık rastlıyoruz. Şu anda elimizde 'iribaş' türü dediğimiz deniz kaplumbağamız var. Son bir ayda elimize gelen ikinci caretta caretta yaralanması, 2'si de Gökçeada'nın Eşelek köyünün kumsallarından geldi. Aynı kumsala çıktılar, aynı yerden yaralanmışlar, kafa travmasıyla geldi. Caretta carettanın bakım, tedavi ve rehabilitasyonuna başlandı, beslenmesine dikkat etmeye çalışıyoruz. Kafa kemiğinde bir kırık var. Kaplumbağamızı ameliyata alacağız, kafasındaki kırılan kemiği onarmaya çalışacağız. Çanakkale'de kıyılarımız çok temiz. Kıyılarımız, kumsallarımız deniz kaplumbağalarının yaşaması, yuvalaması için çok müsait. Çanakkale kıyılarında artık deniz kaplumbağalarının yuvalanmasına da şahit oluyoruz. Caretta carettaların denizde ne zaman, nerede karşımıza çıkacağı belli olmuyor. O yüzden insanlarımızdan ricamız mutlaka dikkat etmeleri. Vatandaşlar özellikle teknelerini kullanırken her an bir caretta caretta çıkabileceğini unutmamalılar" ifadelerini kullandı.
'ÇARPIŞMALAR NEDENİYLE ÇOK DERİN YARALAR ALIYORLAR'
DKMP Veteriner Hekimi Meltem Dimişgi ise "Bu yıl baş bölgesinde yaralanma olan ikinci caretta caretta vakamız. İlk vakamız da yine Gökçeada ilçemizden geldi. Caretta caretta baş bölgelerinde çok derin yaralar alıyorlar. Bir önceki vakamızda caretta caretta tedaviye olumlu cevap verdi ve kendisini maviliklerle buluşturduk. Fakat bu canlımızın yarası daha derin. Caretta carettalar akciğer solunumu yaptığı için, hava almak için bazen yüzeye çıkıyor. O yüzden vatandaşların onlardan korkmamalarını, denizden geçimini sağlayan balıkçılarımızın caretta carettaları gördüğü zaman en çok koruması gereken canlılar olduklarını bilmelerini istiyorum. Ayrıca denizde sürat teknelerin ve diğer teknelerin dikkat etmesini istiyoruz. Çünkü bu hayvanlar su yüzüne çıktığında yaşanan çarpışmalar nedeniyle çok derin yaralar alıyor. Ekolojik sisteme çok büyük katkıları olan bu canlılar, aynı zamanda denizlerimizin temizlik seviyesini göstermiş oluyor. Onları gördükçe mutluyuz ancak yaralı geldikleri zaman çok üzülüyoruz" diye konuştu. (DHA)
  DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2022-09-02 11:39:48

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