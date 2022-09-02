Çanakkale'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

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İpek YAVAŞ/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler dahil 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Nusratlı rampaları Yeniçam mevkisinde meydana geldi. Çanakkale'den Balıkesir'in Edremit ilçesine giden Ersin Arar'ın kullandığı 35 AKH 646 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mesut Caner yönetimindeki 34 TY 2711 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Mesut Caner ile Ersin Arar ile araçlarındaki Sibel İnal, Semra İnal ve Armağan Caner yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2022-09-02 17:34:05



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