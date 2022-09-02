Çanakkale'de 32 kaçak göçmen kurtarıldı 

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ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik TCSG-28 Botuna alınarak kurtarıldı. Kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu´na getirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık ÇANAKKALE, (DHA)

2022-09-02 21:22:24



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