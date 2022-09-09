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Evde düzenek kurup kenevir ve skunk bitkisi yetiştiren 2 şüpheli yakalandı 

DHA

Evde düzenek kurup kenevir ve skunk bitkisi yetiştiren 2 şüpheli yakalandı 


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, kurdukları düzenekle evde Hint keneviri ve skunk bitkisi yetiştirdiği tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde, 67 kök kenevir bitkisi, 12 kök skunk ve esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı, istihbarat çalışmasıyla uyuşturucu imal edip, sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik Ayvacık ilçesinde operasyon düzenledi. Evdeki aramada ısı ve özel ışık sistemiyle kurulan düzenekle Hint keneviri ve skunk bitkisi yetiştirildiği belirlendi. Aramalarda 67 kök kenevir bitkisi, 12 kök skunk, 75 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, video kamera, 4 PH ölçer cihazı ele geçirildi. Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale ÇANAKKALE, (DHA)-
2022-09-09 11:50:36

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