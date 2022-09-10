Çanakkale'de karaya oturan tekne kurtarıldı

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'nda karaya oturan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı Akbaş mevkisi açıklarında, içinde 1 kişinin bulunduğu özel tekne karaya oturdu. Teknenin kaptanı, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yedeklenen tekneyi güvenli şekilde oturduğu yerden kurtardı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale ÇANAKKALE, (DHA)
2022-09-10 00:03:04
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