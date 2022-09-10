Çanakkale'de makine arızası yapan gemi için kurtarma çalışması başlatıldı (2)

KURTARILDI
İspanya'nın Ceuta Limanı'ndan Rusya'nın Tuapse Limanı'na gitmek için yola çıkan Panama bayraklı 194 metre uzunluğundaki 'Phoenix Dawn' isimli gemi Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı. Gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kurtarma-3, Kurtarma-15 römorkörleri ve KEGM-9 hızlı tahlisiye botu refakatinde kurtarılan gemi, Şevketiye Demir Bölgesi´ne demirletildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale ÇANAKKALE, (DHA)
2022-09-10 00:30:36
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