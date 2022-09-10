Deniz Harp Okulu öğrencileri, Çanakkale'de

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Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)'TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa' ve 'TCG Sokullu Mehmet Paşa' okul gemilerinde ileri denizcilik eğitimlerini sürdüren 302 Deniz Harp Okulu öğrencisi, Çanakkale'de çelenk törenine katıldı.

İstanbul Tuzla'dan yola çıkan Deniz Harp Okulu 2'nci sınıf öğrencileri, Karadeniz Ereğli Limanı'nın ardından Çanakkale'ye ulaştı. Eğitim Filotillası Komodoru Deniz Albay Volkan Salih Eser komutasındaki 'TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa' ve 'TCG Sokullu Mehmet Paşa' okul gemilerinde ileri deniz eğitimlerini sürdüren Deniz Harp Okulu öğrencileri, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk törenine katıldı. Deniz Albay Volkan Salih Eser'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son erdi. Çanakkale'de 2 gün boyunca çeşitli kültürel faaliyetlere katılacak öğrencilerin, daha sonra İstanbul'a doğru seyir yapacakları öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2022-09-10 15:11:48



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