Yunan unsurlarının taciz ateşi açtığı gemi, Çanakkale Boğazı'nda bekletiliyor

Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, uluslararası sularda Yunan unsurlarınca taciz ateşi açılan Ro-Ro gemisinde, gece boyu inceleme yapıldı. Gemi personelinin ifadesi alınırken, olay yeri inceleme ekibi de delil topladı. Dron ile görüntülenen geminin bağlı olduğu şirketin temsilcisi Cengiz Oluç, "2 Yunan Sahil Güvenlik botu üzerimize geldi, bizi durmaya zorladı. Durmayınca ateş etmeye başladılar, pervaneye halat attılar. Geminin her 2 tarafından da makineli tüfekle, 30'dan fazla ateş ettiler. 3 mil boyunca, yarım saat süreyle bizi takip ettiler" dedi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bozcaada ilçesinin 11 deniz mili güneybatısında, uluslararası sularda meydana geldi. 2 Yunanistan Sahil Güvenlik botu, bir süre takip ettikleri Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine taciz ateşi açtı. O anlar, gemi personelince cep telefonu kamerasına kaydedildi. Bir yandan da Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne haber verildi. Daha sonra bölgeye sevk edilen 2 Türk Sahil Güvenlik botu, Yunan unsurlarını uzaklaştırdı. Ro Ro gemisi, Türk Sahil Güvenlik botları eşliğinde Çanakkale Boğazı'na giriş yaparak, Karanlık Liman önlerinde demirletildi. Başlatılan soruşturma kapsamında, gece boyunca gemide inceleme yapıldı. Gemi personelinin ifadesi alınırken, olay yeri inceleme ekibi de delil topladı.

Geminin bağlı olduğu şirket temsilcisi Cengiz Oluç, konu ile ilgili açıklama yaptı. Oluç, "Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. Sahil Güvenlik ekiplerimizce ifadelerimiz alındı. Jandarma, olay yeri inceleme ekibi de gemiye gelerek, olay yerinden delil topladı. Tespit edebildiğimiz kadarıyla geminin köprüsü üstü kumanda mahalli camına 1 mermi isabet etti. Şu an Çanakkale Liman Başkanlığı'ndan kalkış müsaadesi bekliyoruz. Yapılacak sörvey kontrolünün ardından İnebolu'ya tersaneye gitmek üzere hareket edeceğiz" dedi.

'BU GEMİ, ESKİ MAVİ MARMARA GEMİSİ'

Geminin Somali'den yola çıktığını belirten şirket temsilci Oluç, yaşadıkları olayı şöyle anlattı:

"Bu gemi, eski Mavi Marmara gemisi. Bu gemi daha sonra icradan satılmış. Satın alanlar, 2021 yılında Ro-Ro gemisine çevirmiş. Biz de onlardan satın aldık. Somali'den hareket ettik. İnebolu'ya tersaneye gidiyoruz. Gemi boş. 2 Yunan Sahil Güvenlik botu üzerimize geldi, bizi durmaya zorladı. Durmayınca ateş etmeye başladılar, pervaneye halat attılar. Bu sırada telsizden yardım talep ettim. Geminin her 2 tarafından da makineli tüfekle, 30'dan fazla ateş ettiler. 3 mil boyunca, yarım saat süreyle bizi takip ettiler. Halatı pervaneye dolandırmak için geminin etrafında dolaştırdılar. Ardından bizim bulunduğumuz bölgeye, Türk Sahil Güvenlik botları geldi. Türk botları gelince Yunan unsurları geri çekildi. Bunu neden yaptıklarını bilmiyoruz. Zaten Türk Radyo, birkaç gün önce Ege Denizi'nde seyir yapan Türk gemilerine bir uyarı mesajı yayımlamıştı. Bu anlamda zaten temkinliydik. Türk ana karasını görmeye başlamış. Artık 'Vatana geldik' diye rahatlamıştı. Ancak, geldiler, üzerimize çöktüler. Gemimiz şu an ticari faaliyet gösterebilecek sertifikalara ve izinlere sahip değil. Bize, gemiyi Somali'den İnebolu'ya tersaneye götürmek üzere müsaade verildi."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı da gemide 3'ü Türk, 6'sı Mısır, 4'ü Somali ve 5'i Azerbaycan olmak üzere toplam 18 personelin bulunduğunu belirtilerek, "Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilmiştir. Halihazırda gemiye 2 Sahil Güvenlik botu tarafından refakat edilmekte olup Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği olay ile ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN PROTESTO

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; 2 Yunan Sahil Güvenlik unsurunca uluslararası sularda, Komoros Bayraklı 'Anatolian' isimli gemiye taciz ateşi açılması sonrası Dışişleri Bakanlığı harekete geçerek, Yunanistan nezdinde Ankara ve Atina'da girişimlerde bulundu. Olayın protesto edildiği, durumun vahametine dikkat çekilerek, derhal araştırılması ve izahat verilmesinin talep edildiği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Burak GEZEN Cemhan ŞEN

2022-09-11



