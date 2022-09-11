Yunan unsurlarının taciz ateşi açtığı gemi, Çanakkale Boğazı'nda bekletiliyor (2)

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GEMİ İSTANBUL´A DOĞRU YOLA ÇIKTI

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, uluslararası sularda Yunan unsurlarınca taciz ateşi açılan Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisinde, olaydan sonra demirletildiği Karanlık Liman bölgesinde, Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından yapılan incelemeler tamamlandı. İncelemenin ardından seyrine izin verilen gemi, demir alıp İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. (DHA)Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2022-09-11 14:18:08



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