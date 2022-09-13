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Palamudun 100 liralık fiyatında yarı yarıya düşüş

DHA

Palamudun 100 liralık fiyatında yarı yarıya düşüş


Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de palamudun 3 gündür bollaşmasıyla fiyatı da düştü. Tezgahta eylül başında tanesi 100 lira olan palamut, 2 gündür 50 liradan satılıyor.
Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sonlanması ile balık tezgahlarında çeşitlilik artarken, bu durum fiyatlara da yansıdı. Palamut bolluğu yaşanan Çanakkale Balık Hali'nde de fiyatlar, yarı yarıya düştü. Eylül ayı başında tanesi 100 lira olan palamut, 50 liradan satılmaya başlandı. 
Balık hali esnafından Hasan Doğuş Tunç, 3 gündür palamut bolluğu yaşandığını belirterek, "Av yasağının kalkmasının ilk gününde 800-900 gramlık palamutlar, 100 liradan satılmaya başladı daha sonra fiyat düşmeye başladı. 2 gündür 50 liradan satılıyor. Vatandaşın palamuda ilgisi oldukça yoğun; bütün balıkların satışını durdurdu, diyebiliriz. Palamudu özlemişiz, uzun zamandır böyle bolluk olmuyordu. Bolluk olunca vatandaş ilgi odağını palamuda çevirdi. Diğer balıkların satışını etkiledi. Çipura, mezgit, istavrit hatta sardalyanın önünü kesti diyebiliriz" dedi.
Sardalyanın fiyatının 70 lira olduğunu söyleyen Tunç, bütün gırgır teknelerinin palamudun olduğu bölgeye yöneldiğini, bu nedenle sardalyanın fiyatının düşmediğini dile getirdi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2022-09-13 15:36:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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