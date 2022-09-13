Bigaspor - Akhisarspor: 1-0

BİGA, (DHA)Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda Bölgesel Amatör Lig ekibi Bigaspor'a 1-0 yenilen TFF 3'üncü Lig temsilcisi Akhisarspor, kupaya erken veda etti. Çanakkale Biga İlyas Bayram Stadı'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü 29'uncu dakikada ev sahibi ekipten Alperen Akar attı. Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de yer aldığı dönemde 4 yıl önce 2018'de Türkiye Kupası'nı finalde Fenerbahçe'yi mağlup ederek kazanmış, 3 sene önce de kupada Galatasaray'la final oynamıştı.DHA-Spor Türkiye-Çanakkale / Biga BİGA, (DHA)
2022-09-13 17:46:38
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