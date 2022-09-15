Çanakkale'de 84 kaçak göçmen yakalandı 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de 84 kaçak göçmen yakalandı 

DHA

Çanakkale'de 84 kaçak göçmen yakalandı 


ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesi açıklarında özel tekne içerisinde bulunan 84 kaçak göçmen, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. 
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Eceabat ilçesi açıklarında, özel tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-66 ve Sahil Güvenlik Botu TCSG-903 tarafından durdurulan özel tekne içerisinde 84 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Eceabat ÇANAKKALE, (DHA)
2022-09-15 21:37:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale açıklarında 84 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 84 düzensiz göçmen yakalandı
Biga'nın kurtuluşunun 100. yılında oya ve yemek yarışması
YEREL HABERLER Biga'nın kurtuluşunun 100. yılında oya ve yemek ...
Çanakkale açıklarında bir yelkenlide 56 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında bir yelkenlide 56 düzensiz ...
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali'nin tanıtım toplantısı
YEREL HABERLER Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali'nin tanıtım ...
Prof. Dr. Ayaz: Deniz suyunda hızlı soğuma olursa müsilajla tekrar karşı karşıya kalmayız
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ayaz: Deniz suyunda hızlı soğuma olursa ...
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Bigaspor - Akhisarspor: 1-0
YEREL HABERLER Bigaspor - Akhisarspor: 1-0
Palamudun 100 liralık fiyatında yarı yarıya düşüş
YEREL HABERLER Palamudun 100 liralık fiyatında yarı yarıya düşüş
Türkiye Kültür Yolu Festivalleri 16 Eylül'de başlıyor
YEREL HABERLER Türkiye Kültür Yolu Festivalleri 16 Eylül'de başlıyor ...
Eşini öldürüp sosyal medyadan 'gururlu hissediyor' yazmıştı, kendisinin aldattığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Eşini öldürüp sosyal medyadan 'gururlu hissediyor' ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.