Troya Kültür Yolu Festivali, 'Troyalılar Geldi' kortejiyle başladı



Burak GEZENCemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)TÜRKİYE Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Çanakkale'de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nin açılışı, 'Troyalılar Geldi' kortejiyle başladı. Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemizin kültür ve sanat hayatını zenginleştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çanakkale'de gerçekleştirdiğimiz Troya Festivali'nde 1000'den fazla sanatçının katılımıyla, 100'den fazla etkinlik sanatseverlerle buluşacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla düzenledikleri Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Çanakkale'de gerçekleştirilen Troya Kültür Yolu Festivali'nin açılış törenine katıldı. Festivalin açılışı nedeniyle gerçekleştirilen etkinliklere; Bakan Ersoy ile birlikte Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda davetli katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk olarak Çimenlik Kalesi'ndeki Muavenet-i Milliye Sergi Salonu'nda açılan 'Osmanlı Deniz Haritaları Seyir Yardımcıları' sergisini gezerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy, ardından da Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'ÇOK KAPSAMLI BİR ARAŞTIRMA MERKEZİ HALİNE GELMESİ İÇİN HER TÜRLÜ ADIMI ATTIK'

Çanakkale'de kahramanlık gösteren bir milletin evladı olmaktan onur duyduğunu söylen Bakan Ersoy, "Çanakkale kara ve deniz savaşlarının en ince ayrıntısına kadar incelenmesi, araştırılması ve gelecek kuşaklara en doğru şekilde aktarılması için bir merkez kurulması gerektiğini düşündük. Hemen harekete geçtik. Yaptığımız istişareler neticesinde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığımız 1800'lü yıllarda yapılan ve önce konak devamında sıhhiye binası olarak kullanılan tarihi binanın bu yönde değerlendirilebileceği görüşünü bildirdi. Bunun üzerine vakit kaybetmeksizin bu tarihi binanın restorasyonuna başladık. Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığımız restorasyon çalışmalarını titizlikle yürüttü. Binanın restorasyonunun tamamlanmasının ardından Çanakkale kara ve deniz savaşlarıyla ilgili günümüze kadar yayınlanmış yazılı, görsel ve işitsel bilgi, belge ve dokümanlar temin edilerek merkeze nakledildi. Buranın çok kapsamlı bir araştırma merkezi haline gelmesi için her türlü adımı attık" ifadelerini kullandı.

'6 ÜLKEDEN YABANCI TUR OPERATÖRLERİ ANI DALIŞI GERÇEKLEŞTİRECEK'

Bakan Ersoy, ülkemizin kültür ve sanat hayatını zenginleştirmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Çanakkale'de gerçekleştirdiğimiz Troya Festivali'nde 1000'den fazla sanatçının katılımıyla, 100'den fazla etkinlik sanatseverlerle buluşacak. Çanakkale'de ayrıca tarihle sanatı bir araya getirdik. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı'nın sorumluluğunda olan Anadolu Hamidiye Tabyası, Kilitbahir Kalesi gibi mekanlarda da etkinlikler gerçekleştirilecek. Anadolu Ateşi Dans Grubu, 'Troya' gösterisini bu festival çerçevesinde sergileyecek. Troya Müzesi'ndeki 3 Tenör Konseri kaçırılmaması gereken konserlerden biri olacak. 6 ülkeden yabancı tur operatörleri anı dalışı gerçekleştirecek. Seyir Yardımcıları ve Deniz Haritaları Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 57. Alay Senfonisi'ne gidilmesi benim herkese tavsiyem. Sonra 'Rüzgarın Demir Atlıları Troya'ya Sürüyor' başlığı ile bisiklet platformu 35 kilometre pedal çevirerek Troya Antik Kenti'ne ulaşacak. Çocuklarımız için de birbirinden güzel etkinlikler planladık. Neşeli Pabuçlar, Sihirli Şapkalar Atölyesi, Evrim Ölçer ile Masal Tiyatrosu ilk aklıma gelen etkinlikler. Ekim ayında gerçekleştireceğimiz, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde de 6 binden fazla sanatçı 1000'den fazla etkinlikte yer alacak. Başkent'te yapacağımız festivalde ise 5 binden fazla sanatçımız 500'den fazla etkinlikle sanatseverlerin karşısına çıkacak" dedi.

'FESTİVALİN ANA DURAKLARINDAN BİRİ HALİNE GETİRECEĞİZ'

Bakan Ersoy, İzmir'i de festival duraklarına eklediklerini söyleyerek, "İzmir Alsancak Tekel Fabrikası Kültür-Sanat Kompleksi'nin restorasyonunu tamamlayarak festivalin ana duraklarından biri haline getireceğiz. Adanamızı da festival duraklarına kattık. Adana'da gerçekleştirilen Portakal Çiçeği Karnavalı'nı Bakanlık himayesinde çok daha uzun bir sürede ve geniş katılımlı bir hale getireceğiz. Tarihimizle sanatı bir araya getirme çabalarımız çerçevesinde Troya Kültür Yolu Festivali'ne bu kıymetli merkezi de ekledik. Festival kapsamında burada Çanakkale Şehitlerine Hat Sanatı Sergisi, Gazavatnameler Işığında Türk Minyatür Sanatı ile Anafartalar Zaferi Sergisi, 1915'ten Emirler, Raporlar, Hatıralar Kurşuna Menzil, Askere Cesaret Sergisi açılacak" açıklamalarında bulundu.

Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde incelemelerde bulunan ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, daha sonra Çanakkale Destinasyon Tanıtım Merkezi'ni ziyaret etti. Ardından Bakan Ersoy ve beraberindekiler, Troya Kültür Yolu Festivali'nin açılışı için düzenlenen 'Troyalılar Geldi' kortej yürüyüşüne katıldı. İskele Meydanı'nda başlayan kortej yürüyüşü Troya Atı önünde sonra erdi. Bakan Ersoy ve beraberindekiler ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Daha sonra Truva Atı önünde kurulan sahnede Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından dans gösterisi gerçekleştirildi. Burada konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Troya Kültür Yolu Feslivali'mizin başta Çanakkalemize ve Türkiyemize hayırlı uğurlu olsun. Bu etkinliklerimizle festivalimizi başlatıyoruz, hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Troya Kültür Yolu Festivali 25 Eylül'de sona erecek. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Çanakkale Burak GEZEN-Cemhan ŞEN

2022-09-16 19:33:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.