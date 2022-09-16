Troya Kültür Yolu Festivali, 'Troyalılar Geldi' kortejiyle başladı (2)



ANADOLU ATEŞİ DANS GRUBU, ÇANAKKALE´DE `TROYA´ GÖSTERİSİNİ SAHNELEDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale´de Troya Kültür Yolu Festivali ekinlikleri kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası´ndaki Hangar´da açılan `Bir Hikayem Var´ ve 9´uncu Bonette açılan ´Toprakla Şekillenen Bir Ömür´ isimli sergileri gezerek, sanatçılardan eserler hakkında bilgi aldı. Tabyalarda kurulan seramik standında ustaların yaptığı toprak ürünleri inceleyen Bakan Ersoy, çocuklar için hazırlanan arkeolojik kazı alanında çocuklarla bir araya geldi. Bakan Ersoy son olarak yüzlerce vatandaşla birlikte renkli görüntülere sahne olan Anadolu Ateşi Dans Grubu´nun sergilediği `Troya´ gösterisini izledi.

Anadolu Hamidiye Tabyası´nda gerçekleşen etkinliklere, Bakan Ersoy ile birlikte Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. (DHA)Burak GEZENCemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Burak GEZEN Cemhan ŞEN

2022-09-16 22:45:26



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