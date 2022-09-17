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Bigalı Mehmet Çavuş Güreşleri´nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu

DHA

Bigalı Mehmet Çavuş Güreşleri´nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu


ÇANAKKALE, (DHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100´üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri´nde Mustafa Doğan Özkaya´yı finalde yenen Ali Gürbüz başpehlivan oldu.
Biga´nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında Biga Belediye tarafından düzenlenen Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri, Kıspet Ustası İrfan Şahin Er Meydanı´nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu katıldı. 35´i altın kemer sahibi 66 başpehlivan olmak üzere 430 pehlivanın kol bağladığı güreşler saat 10.00´da Biga Müftüsü Ertuğrul Akın´ın yaptırdığı dua, saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başladı. Ardından yapılan bayrak merasimi ile müsabakalar minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta ve büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde gerçekleşti. Kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen güreşçiler, önce peşrev çekti, ardından pehlivanlar, rakibinin sırtını yere getirmek için kıyasıya mücadele etti. Başpehlivanlık güreşlerinin finalinde heyecan dolu kıyasıya bir mücadele yaşandı. Puanlamada galip olarak rakibi Mustafa Doğan Özkaya´yı yenen Ali Gürbüz başpehlivan oldu. Başpehlivanlık güreşleri sonrası protokol üyeleri tarafından dereceye giren güreşçilere ödülleri verildi.
Öte yandan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, bu yıl güreş sahalarına veda edecek olan usta başpehlivanlar Şaban Yılmaz, Ekrem Yavuz ve Sermest Bulut´a minyatür kıspet hediye ederek teşekkür etti.   
Ödül töreninin ardından açıklama yaparak duygularını paylaşan Bigalı Mehmet Çavuş Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüz "Güreş işi sadece boy pos fizik değil yürekle olur. İnanç ve azim olmadıktan sonra hiçbir şey olmaz. Mustafa kardeşimiz bizim elimizde yetişti bizim çırağımızda. Kapasitesinin üstünde bir performansı oldu. Maşallahı var ve çok güzel bir güreş yaptı. Kardeşimizi gönülden tebrik ediyorum. Biga artık güreş denilince adından söz ettiren bir yer oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ise yaptığı konuşmada, "Kıspet ustası İrfan Şahin Er Meydanımızda yine müthiş bir güreşe ev sahipliği yaptık. 66 başpehlivanımızla birlikte 400´ü aşkın güreşçimiz sahada kol bağladı. Hocalarımız hep diyor ya öyle güreşler yapın ki sizi alkışlamayan eller utansın. Bugün yoğun katılım gösteren halkımız ve güreş severlerimizin alkışlamaktan elleri yoruldu. Biga´mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100´üncü yıldönümü bir asrı bulan kurtuluşumuza, Biga´mıza yakışır bir güreş organizasyonu yaptık. Bugün çok gururlu ve mutluyuz. Er meydanında ter döken tüm pehlivanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Hepsinin emeklerine, bileklerine ve ayaklarına sağlık. Güreş ağamız Hasan Karabiber ve güreşlerimize katkıda bulunan tüm sponsorlarımızı şahsım ve kurumum adına selamlıyorum. Katılımlarından ve yoğun ilgilerinden dolayı tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Başpehlivanımız Ali Gürbüz´ü ve tüm pehlivanlarımızı kutluyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Çanakkale / Biga ÇANAKKALE (DHA)
2022-09-17 22:49:57

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