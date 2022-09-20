Troya Müzesi'nde '3D mapping' gösterimi



Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)TÜRKİYE Kültür Yolu Festivalleri çerçevesinde Çanakkale'de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında Troya Müzesi´nde `3D Mapping' yöntemiyle Troya efsanesinin 17 dakikalık gösterimi katılımcılara izletildi.

Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali düzenlenen etkinliklerle devam ediyor. Bu kapsamda Troya Müzesi´ndeki sütunlu bahçede düzenlenen etkinlikte 3D Mapping (video haritalama, film ve animasyonların doğal dokuya uygun olarak oturtularak yayınlanması) yöntemiyle hazırlanan Troya efsanesinin 17 dakikalık gösterimi katılımcılara izletildi. Gösterimde Troya Savaşı, Troya´daki yaşam, deprem ve yangın gibi geçmişte yaşanan olaylar 3 boyutlu olarak ışık gösterisiyle müze duvarına yansıtıldı. Gösterimin ardından ziyaretçiler Troya Müzesi´ne uzmanlar rehberliğinde gezdi.

Troya Yolu Festivali kapsamında birçok iş yaptıklarını söyleyen Troya Müze Müdür Rıdvan Gölcük, "Festival kapsamında önemli işlerden birisi 3D mapping gösterisi olacak. Troya Müzesi bahçesinde, zeytin ağaçları altında, tamamen açık havada ve Troya Müzesi binasına yansıyan, 17 dakikalık Troya efsanesini hep beraber izliyor olacağız. Bu 17 dakikalık gösteri sonrasında ise müzenin içine geçeceğiz ve özel rehberli turlarımız başlayacak. Sanırım Türkiye'de şu anda bu gösteriyi gerçekleştiren tek müze konumundayız" diye konuştu. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2022-09-20 23:33:19



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