Saros Körfezi kıyılarında görülen caretta caretta sayısı arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saros Körfezi kıyılarında görülen caretta caretta sayısı arttı

DHA

Saros Körfezi kıyılarında görülen caretta caretta sayısı arttı


Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)CARETTA caretta türü deniz kaplumbağaları, son yıllarda Çanakkale'de de görülmeye başlandı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek, sayıların artışının, kıyıların temizliğinden de kaynaklandığını belirterek, "Gökçeada kıyılarının, Saros Körfezi'nin güzelliği, besin çeşitliliği deniz kaplumbağalarını kendine çekiyor" dedi.
Türkiye'de Akdeniz Bölgesi, caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yumurtlama yeri olarak bilinirken, son yıllarda Çanakkale'de özellikle Gökçeada kıyılarında görülmeye başlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğü'ne son 1 ayda, 2 yaralı caretta caretta bildirimi yapıldı. Yürütülen çalışmalarda Gökçeada, Saros Körfezi kıyılarında caretta caretta sayısında artış yaşandığı gözlemlendi. ÇOMÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek ise artışın, Gökçeada, Saros Körfezi kıyılarında caretta carettalar için besin çeşitliliğinin fazla olması ve denizin temiz olmasından kaynaklandığını söyledi.
'ÇANAKKALE'DE DAHA ÇEŞİTLİ BESLENDİKLERİNİ FARK ETTİK'
Deniz kaplumbağalarının yaşam süresinin yüzde 99'unu denizde geçirdiklerini söyleyen Özdilek, "Sadece yuvalamak için kumsala çıkıyorlar, o da birkaç saat. Onun haricinde hep denizdeler. Bu hayvanlar denizde farklı yaşam evrelerinde, farklı yerlerde bulunuyorlar. Çanakkale kıyılarında karaya ölü olarak vuran bazı deniz kaplumbağalarının mide içeriklerini incelediğimizde çok çeşitli yiyeceklerle beslendiklerini gördük. Doğu Akdeniz ve Çanakkale bölgesinde bulunan caretta carettaların mide içeriklerine baktığımızda, Çanakkale'de daha çeşitli yiyeceklerle beslendiklerini fark ettik. Bu da bize deniz kaplumbağalarının neden Çanakkale kıyılarını tercih ettiklerinin göstergesidir" diye konuştu.
'BULUNDUĞU BÖLGENİN SAĞLIKLI OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR'
Caretta carettaların beslendiği yerin tespit edip, koruma alanı oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Özdilek, "Özellikle Gökçeada kıyılarından Eşelek kumsalı gibi yerlerden yaralı hayvan bildirimi geliyor çünkü o kıyılarda çok güzel bir beslenme alanı var. Caretta carettalar belirli zamanlarda o bölgeyi beslenme alanı olarak kullanıyorlar. Caretta carettalar balıkçı tekneleri ve sürat teknelerinin çarpması nedeniyle yararlanabiliyor. Bizim asıl amacımız caretta carettaların nerelerde beslendiğini tespit ederek, ona göre bir koruma oluşturmak. Eğer bir bölgede deniz kaplumbağası görünüyorsa o bölgede sorun yok demektir. Deniz kaplumbağaları bulunduğu bölgenin sağlıklı olduğunu göstermektedir. Deniz kaplumbağaları olmadığı zaman bir sorun var demektir. Caretta carettalardaki artış çok yüksek değil. Zaten hala hassas kategorisinde yer alıyor" dedi. 
'ÇOK TEMİZ VE ÇEŞİTLİLİK BAKIMINDAN ZENGİN ALANLAR'
Deniz kaplumbağalarının açık denizlerde 5-10 yıl kaldıklarını söyleyen Özdilek, "Caretta carettalar yaklaşık 40 santim olana kadar açık denizlerde kalırlar. Ondan sonra daha sığ alanlara göç ederler. Çanakkale kıyıları, özellikle Gökçeada kıyıları, Saros Körfezi kıyıları bakir, çok temiz ve çeşitlilik bakımından zengin alanlardır. Hayvanlar nerede yiyecek varsa oraya gidiyorlar. O yüzden carettalar burada sık görülüyor. Gökçeada kıyılarına gelen deniz kaplumbağaları genellikle Yunanistan kıyılarına yuva yapan deniz kaplumbağaları. Girit Adası bölgesinde yuva yapan kaplumbağalar beslenmek için Çanakkale'ye geliyor. Gökçeada kıyılarının, Saros Körfezi'nin güzelliği, çeşitliliği deniz kaplumbağalarını kendine çekiyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2022-09-22 10:47:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale açıklarında geri itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında geri itilen 54 düzensiz göçmen ...
"Baja Troia Türkiye 2022" 42 ekibin katılımıyla gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER "Baja Troia Türkiye 2022" 42 ekibin katılımıyla ...
Troya Müzesi'nde '3D mapping' gösterimi
YEREL HABERLER Troya Müzesi'nde '3D mapping' gösterimi
Troya Müzesi'nde "3D Mapping" gösterimi yapıldı
YEREL HABERLER Troya Müzesi'nde "3D Mapping" gösterimi yapıldı
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.