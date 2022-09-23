Çanakkale'de koyun- keçi panayırı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de koyun- keçi panayırı

DHA

Çanakkale'de koyun- keçi panayırı


Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Bayramiç Ziraat Odası, Çanakkale Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Bayramiç Belediyesi´nin ortak düzenlediği 1'inci Koyun Keçi Panayırı gerçekleştirildi.
Bayramiç´in ilçesinin kapalı pazar yerinde düzenlenen 1'inci Koyun Keçi Panayırına birçok üretici ve vatandaş katıldı. Panayır, Bayramiç Kaymakamlığı önünde kortej yürüyüşü ile başladı. Kortej yürüyüşüne, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Milletvekili Muharrem Erkek kepenek giyerek koyun sürüsüyle birlikte eşlik etti. Kortej sonunda etkinlik alanında kurban kesim törenin ardından birçok üretici, küçükbaşları ile beraber küçükbaş hayvancılıkta kullanılan araçlar ve yem çeşitlerini sergiledi.
'ÜRETİCİ MUTLU İSE BİZ DE MUTLUYUZ, DEĞİLSE BİZ DE DEĞİLİZ'
Panayırda çiftçilerin, hayvan yetiricilerinin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekilirken, burada konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Geçen sene tarım ihracatımız 16 buçuk milyar lira. Tarım ithalatımız ise 11 buçuk milyar liraydı yani Türkiye tarım ihracatı yapan bir ülkedir sorunlar bizim sorunlarımız. Üretici mutlu ise biz de mutluyuz, değilse biz de değiliz. Fotoğrafa iyi bakacağız örneğin Türkiye buğday ithal ediyor, saman ithal ediyor, hayır arkadaş, Türkiye'nin buğdayı kendine yetiyor. Türkiye artık sanayisini geliştiren bir ülke. Rakamlar önümde dünyanın en çok un ihraç eden ülkesi Türkiye. Bizim buğdayımız bize yetiyor ama dünyaya bunu işleyip satmak bu ülkeye katma değer üretmenin kime ne zararı olabilir. Makarna ve buğdayı alıyoruz, fazlasından bahsediyorum fabrikalarında dün yoktu bunlar bugün var artık. Bu fabrikalarda bu unlar makarna haline geliyor çok kıymetli markalarla tüm dünyaya Türk malı sıfatıyla satılıyor. Keşke her üründe benzer çalışmalar olsa, balıkta olduğu gibi, buğday da olduğu gibi her alanda Türkiye daha da sanayileşse. Türkiye'nin büyümesiyle gurur duyacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL
2022-09-23 19:38:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de, Kanadalı askerler anısına dikilen Caribou Anıtı'nın açılışı yapıldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Çanakkale'de, Kanadalı askerler anısına dikilen ...
Çanakkale'de, Kanadalı askerler anısına dikilen Caribou Anıtı'nın açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de, Kanadalı askerler anısına dikilen ...
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de açılışa katıldı:
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de ...
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Kanada Caribou Anıtı açıldı
YEREL HABERLER Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Kanada Caribou Anıtı ...
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
"Baja Troia Türkiye 2022" organizasyonunda start seremonisi yapıldı
YEREL HABERLER "Baja Troia Türkiye 2022" organizasyonunda start ...
Kanada Gazi İşleri Bakanı MacAulay'dan Çanakkale Valisi Aktaş'a ziyaret
YEREL HABERLER Kanada Gazi İşleri Bakanı MacAulay'dan Çanakkale ...
Lapseki'de "Ayçiçeğim, Bal Çiçeğim Projesi" kapsamında hasat yapıldı
YEREL HABERLER Lapseki'de "Ayçiçeğim, Bal Çiçeğim Projesi" ...
Çanakkale'de bir evde tarihi eserler ele geçirildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de bir evde tarihi eserler ele geçirildi
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Saros Körfezi kıyılarında görülen caretta caretta sayısı arttı
YEREL HABERLER Saros Körfezi kıyılarında görülen caretta caretta ...
Çanakkale açıklarında geri itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında geri itilen 54 düzensiz göçmen ...
"Baja Troia Türkiye 2022" 42 ekibin katılımıyla gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER "Baja Troia Türkiye 2022" 42 ekibin katılımıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.