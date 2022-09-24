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Bakan Ersoy, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda batık gemiye anı dalışı gerçekleştirdi

DHA

Bakan Ersoy, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda batık gemiye anı dalışı gerçekleştirdi


Mustafa AKINBurak GEZENCemhan ŞEN/ECEABAT (Çanakkale), (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda Suvla Koyu açıklarındaki HMT Lundy batıklarına anı dalışı gerçekleştirdi. Dalıştan sonra açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, "Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından 14 dalış noktasıyla ziyarete açılan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, 107 yıl önce Çanakkale Savaşları'nda batan savaş gemileri tarihi yolculuk yapma imkanı sunuyor" dedi.
Kabatepe Limanı´ndan özel bir tekneyle denize açılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Savaşları sırasında batan 27 metre derinlikteki HMT Lundy batığına Sahil Güvenlik eşliğinde anı dalışı gerçekleştirdi. Dalış sonrası Kabatepe Limanı´nda açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, "Festival kapsamında dün yapılan etkinliklere 35 bine yakın insan katıldı. Çanakkale´de yaptığımız her şeyin karşılığını fazlasıyla alıyoruz, böyle de bir ihtiyaç varmış burada. Herkes tarafından ilgiyle karşılandı. Birçok etkinliğimize 20-25 bin gibi yüksek rakamlı katılımlar oldu. Özellikle Çanakkale´de bu festivalin tarihini belirlerken alan başkanlığımızla konuştuk, hangi tarihi yaparsak doğru olur diye. Sezonu 12 aya yayma çalışmalarımız var her sektörde, burada da bu tarihi seçmiştik. Sonucu da olumu oldu. Gayet başarılı oldu. Herkes çok mutlu" dedi.  
`ÇANAKKALE´DE SEZONUNU, KÜLTÜR VE SANATI DA EKLEYEREK UZATACAĞIZ´
Sezonla ilgili çalışmaları olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Geçen sene tarihi alan başkanlığıyla birlikte tarihi dalış merkezini hayata geçirmiştik. Bu yıl da yurt dışından çok sayıda dalış turisti Çanakkale´ye gelmeye başladılar. Önümüzdeki sene rakamların daha da artacağını ön görüyoruz. Bugün biz de tarihi alan başkanımız ile beraber Suvla Koyu´nda tarihi bir dalış yaptık. Orada Lundy batığı var. 1904 yılında yapılmış bir gemi, trol gemisi. Çanakkale Savaşları zamanında mayın tarama gemisine çevrilmiş. Savaş sırasında İngilizler bölgeden çekilirken bir rivayete göre gemi çarpışarak battığı ileri sürülüyor. En güzel yanı ise batık kendini korumuş. Gemi her şekilde üzerinde gezerken hissiyatına kapılıyorsunuz. Bu da çok güzel. Açıkçası deniz suyu da çok güzeldi. Hem dışarısı günlük güneşlik hem de suyun altı çok güzel. Demek ki burada sezonu uzatmak lazım. Hem festivalin tarihini uzatmak hem de dalışı daha popüler hale getirmek inşallah sezonu bu şekilde uzatacağız. Alan başkanlığımız ile farklı çalışmalar da yapıyoruz. Yürüyüş yolu ile ilgili çalışmalar var. Sadece dalış da değil çok güzel bir doğası var. Alan başkanlığı tarafından korunuyor. O doğal ortamda yürüyüş, koşu gibi etkinlikler de olacak. Yarın da maratonumuz var. 10K, 12K ve 42K maratonlarımız var. İnşallah onlarla da bu yürüyüş ortamının başta Türkiye olmak üzere dünyada tanıtımını yapmak istiyoruz. Treaking ve bisikletin de çok yeri var dünyada. Burada doğal sporları ön plana çıkararak Çanakkale´nin sezonunu, kültür ve sanatı da ekleyerek uzatacağız" diye konuştu.
MARATONDA 10K´YA KATILACAĞIM
Gelibolu Maratonu ile ilgili açıklama yapan Bakan Ersoy, "Ben zaten her sabah yürüyorum, çok da keyif alıyorum. Yarın 10K´ya katılacağım, inşallah yarın o yürüyüşü tamamlayacağım. Akşamları etkinlikler, gündüz spor, gayet keyifli Çanakkale. Bence her geçen gün popülaritesi artacak" dedi.
İSMAİL KAŞDEMİR: 14 AYRI DALIŞ NOKTAMIZ VAR
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise "Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından festival çok güzel karşılık buldu. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla burada geçen sene sualtı parkı oluşturmuştuk. Dünyada ilk defa 1´inci Dünya Savaşı temalı sualtı parkı oluştu. 14 ayrı dalış noktamız var. Şu anda dalış meraklıları buraya gelmeye başladı. Çanakkale hem kültürün hem sanatın hem de turizmin kenti olmaya aday. O yüzden biz herkesi Çanakkale´de misafir etmek istiyoruz. Sualtı bozulmamış harika bir ortamda insanların çok mutlu olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Eceabat Mustafa AKIN Burak GEZEN Cemhan Şen
2022-09-24 13:00:39

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