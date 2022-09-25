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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gelibolu Maratonu'nda start verildi

DHA

Gelibolu Maratonu'nda start verildi


Mustafa AKIN Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE, (DHA) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 7´nci Gelibolu Maratonu´nda start verildi.
Bu yıl 7´ncisi düzenlenen Gelibolu Maratonu, Kilitbahir Kalesi´nden başladı. 10K, 21K, 42K Maraton ve 1915 Anı Maratonuna yaklaşık 3 bini kişi katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler´in verdiği start ile başlayan maraton başladığı yer olan Kilitbahir Kalesi´inde sona erecek.
BAKAN ERSOY: 42 AYRI NOKTADA 112 ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye´nin marka değerine büyük katkı sağlayan Kültür Yolu Festivalleri etkinliğinde Çanakkale etabının son aşamasına geliyoruz. Ayın 16´sında başladık etkinliklere 42 ayrı noktada 112 etkinlik gerçekleştirildi binden fazla sanatçının katılımıyla. Katılımım çok büyük olduğu bir organizasyon oldu, beklentilerimizin çok üzerinde Çanakkaleliler festivale ilgi gösterdiler. Bugün de son etkinliğimiz olan Gelibolu Maratonu´nu koşacağız. 42K, 21K ve 10K etaplarımız var. Dileyenler 1915 Anı Maratonu´nda yürüyebilirler, koşabilirler. Hem kültür hem sanat hem de spordan 7´den 70´e herkesin katıldığı bir çok etkinliğin gerçekleştirildiği bu tarz festivallerin hem ülkemize hem festivallerin gerçekleştirildiği illerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sporcu arkadaşlara başarılar diliyorum. Normalde de her sabah 10 km. yürüyorum zaten. O yüzden rutin yürüyüşümü yapacağım diyebilirim. Tabii ben koşmuyorum ama hızlı yürüyüş yapıyorum. Keyifli olacak. Bugün hava da çok güzel. Büyük koşu Kilitbahir´deki bu alandan başlayacak ve sona erecek. İnşallah Çanakkalemizin Türkiye dışında da dünyada  markalaşmasına fayda olacak diye düşünüyorum."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Startın verilmesi
-Bakan Ersoy´un koşuya katılması
-Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Çanakkale Mustafa AKIN Cemhan ŞEN
2022-09-25 09:40:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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