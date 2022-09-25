Gelibolu Maratonu sona erdi



Mustafa AKIN Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE, (DHA) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 7´nci Gelibolu Maratonu´nda 42K´da Kamil İnak 02:46:40 derecesiyle erkeklerde, Ekaterina Troshanova 03:05:36 derecesiyle kadınlarda birinci oldu.

Bu sene 7´ncisi düzenlenen Gelibolu Maratonu, Kilitbahir Kalesi´nden başladı. 10K, 21K, 42K Maraton ve 1915 Anı Maratonuna yaklaşık 3 bini kişi katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler´in verdiği start ile başlayan maratona katılanlar kıyasıya mücadele etti. Gelibolu Maratonu´nda 42K´da erkeklerden 02:46:40 derece elde eden Kamil İnak birinci olurken; Ergün Kızılaslan ikinci, Selim Korkmaz üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Ekaterina Troshanova birinci, Tonea Kabil ikinci, Angela Harrison üçüncü oldu.

Gelibolu Maratonu´nda dereceye giren sporcular şu şekilde:

42K Erkekler

1Kamil İnak 02:46:40

2Ergün Kızılaslan 03:03:21

3Selim Korkmaz 03:11:0242K Kadınlar

1Ekaterina Troshanova 03:05:36

2Tonea Kabil 03:37:44

3Angela Harrison 03:43:4721K Erkekler

1Ümit Er 01:16:01

2Aytaç Ege 01:17:08

3Mustafa Kiraz 01:20:3221K Kadınlar

1Tülin Okyay 01:39:35

2Merve Güney 01:38:50

3Esen Civlan 01:40:4910K Erkekler

1Mehmet Aydıngör 00:34:17

2Ahmet Tek 00:34:46

3Osman Erkam Şafak 00:36:5210K Kadınlar

1Hatice Şule Yiğit 00:43:53

2Bahar Gülenç Taşdelen 00:50:45

3Eylem Odabaşı 00:53:07GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Finişten görüntüler

-Ödüllerin verilmesi

-Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Çanakkale Mustafa AKIN-Cemhan ŞEN

2022-09-25 14:17:44



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