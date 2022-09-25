AK Parti'li Turan, Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Turan, Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı yaptı

DHA

AK Parti'li Turan, Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı yaptı


ÇANAKKALE, (DHA)AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısında bulundu. Turan, "Aday ol kardeşim. Gel, hodri meydan. Aday ol. Bu milletin irfanında, vicdanında, izanında karşılığı olmadığını bütün dünya görsün" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masada adaylık onayı almadığını vurgulayarak, "Bugün gördük ki Kılıçdaroğlu, kendi partililerine büyük bir heyecanla 'Yanımda mısınız? Değil misiniz?' demiş. Aday olma ihtimali azaldıkça, toplumda karşılık bulamadıkça, altılı masada onay almadıkça gerilmeye başladı, saçmalamaya başladı. Bir insan kendi ekibine, kendi partisine yanımda mısınız der mi? 11 yıldan beri genel başkansın, yanında olmayanla ne işin var? Sana güvenmeyenle ne işin var? Seninle yürümeyenle ne işin var? Bir insan ekibine benimle misiniz der mi? O kadar polemiklerin, oyunların, siyasi ahlaksızlıkların partisi haline geldiler ki yapılan siyasi yanlışlarla, ahlaki sorunlarla, tartışmalarla gündeme geldiler ki artık genel başkan ekibine benimle misin? Değil misin? diyor. Bir daha söylüyorum, bu millet Kılıçdaroğlu ile beraber değil. Altılı masa Kılıçdaroğlu ile beraber değil. Ama biz, onunla beraberiz. Aday ol kardeşim. Gel, hodri meydan. Aday ol. Bu milletin irfanında, vicdanında, izanında karşılığı olmadığını bütün dünya görsün" diye konuştu. (DHA)  
 DHA-Politika Türkiye-Çanakkale ÇANAKKALE, (DHA)-
2022-09-25 18:22:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı:
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan CHP lideri ...
Gelibolu Maratonu sona erdi
YEREL HABERLER Gelibolu Maratonu sona erdi
Bakan Ersoy: Şehitliklerin arasından geçmek, o ruhu yaşamanın ayrı bir önemi var 
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Şehitliklerin arasından geçmek, o ruhu ...
"Uluslararası 7. Gelibolu Maratonu" tamamlandı
YEREL HABERLER "Uluslararası 7. Gelibolu Maratonu" tamamlandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Uluslararası 7. Gelibolu Maratonu'na katıldı:
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Uluslararası 7. ...
Gelibolu Maratonu'nda start verildi
YEREL HABERLER Gelibolu Maratonu'nda start verildi
Bakan Ersoy, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda batık gemiye anı dalışı gerçekleştirdi (3)
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda batık ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri" konserini izledi
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Senfoni ile Neşet ...
Çanakkale'de bahçesindeki otları yakarken alevlerin arasında kalan kişi öldü
YEREL HABERLER Çanakkale'de bahçesindeki otları yakarken alevlerin ...
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi ...
Çanakkale'de makinesi arızalanan gemi demirletildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de makinesi arızalanan gemi demirletildi
Ayvacık açıklarında göçmen teknesi battı: 4'ü çocuk 6 ölü (2)
YEREL HABERLER Ayvacık açıklarında göçmen teknesi battı: 4'ü çocuk 6 ...
Bakan Ersoy, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda batık gemiye anı dalışı gerçekleştirdi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda batık ...
Bakan Ersoy, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda batık gemiye anı dalışı gerçekleştirdi (2)
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda batık ...
Gelibolu Yarımadası'nda Şahinbey Belediyesince yenilenen 4 şehitlik ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Gelibolu Yarımadası'nda Şahinbey Belediyesince ...
GÜNCELLEME 2 - Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı, 6 kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Ayvacık açıklarında düzensiz ...
Bakan Ersoy, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda batık gemiye anı dalışı gerçekleştirdi (Su Altı Fotoğrafları)
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda batık ...
Bakan Ersoy, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda batık gemiye anı dalışı gerçekleştirdi (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda batık ...
Ayvacık açıklarında göçmen teknesi battı: 4'ü çocuk, 6 ölü
YEREL HABERLER Ayvacık açıklarında göçmen teknesi battı: 4'ü çocuk, ...
GÜNCELLEME - Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı, 6 kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin ...
Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı
YEREL HABERLER Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ...
Bakan Ersoy, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda batık gemiye anı dalışı gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda batık ...
Bakan Ersoy, Çanakkale'de İngiliz "HMT Lundy" batığına anı dalışına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, Çanakkale'de İngiliz "HMT Lundy" ...
Bakan Ersoy, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda batık gemiye anı dalışı gerçekleştirdi  
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda batık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.