Şehitler Abidesi'ndeki Vatan ve Milli Mücadele Anıt Rölyefi'nde yenileme çalışması



Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde Şehitler Abidesi´ndeki tören alanında bulunan 'Vatan ve Milli Mücadele Anıt Rölyefi'nin restorasyonu için çalışma başlatılıyor. Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Şehitller Abidesi´ndeki tören alanındaki o rölyef aslına uygun olarak ve aynı şekilde, yeniden yapılacak ve 18 Mart 2023 tarihine yetiştirilerek, 18 Mart törenlerine hazır hale gelmiş olacak" dedi.

Eceabat ilçesindeki Şehitler Abidesi´ndeki tören alanında bulunan ve 2004 yılında yapılan 45 metre uzunluğunda, 3.5 metre yüksekliğinde dünyanın en büyük rölyefleri arasında yer alan 'Vatan ve Milli Mücadele Anıt Rölyefi´ni yenileme çalışmaları başlıyor. Bu kapsamda Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılında, Çanakkale 18 Mart törenlerine hazır hale getirilecek rölyefte yer alan Mustafa Kemal Atatürk heykeli bronz malzemeden yapılacak. Duvar kısmında yer alan ve milli mücadeleyi anlatan rölyef ise daha dayanıklı bir malzeme ile aslı bozulmadan restore edilecek.

Vatan rölyefi uzun zaman kullanıldığı için çok fazla yıprandığını söyleyen Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Biz de tarihi alan başkanlığı olarak bu önemli rölyefi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün de heykelinin bulunduğu rölyefi yenileme kararını aldık. Çok yakın zamanda bu yenileme ve restorasyon sürecimize başlıyoruz. 18 Mart 2023 tarihinde, Cumhuriyetimizin 100. yılındaki 18 Mart törenlerine kadar restorasyon sürecini bitirmiş olmayı ümit ediyorum. Bu rölyef gerçekten dünyanın en büyük rölyeflerinden bir tanesi. 45 metre uzunluğunda ve 3,5 metre yüksekliğinde bir rölyef. Biz bu rölyefi daha uzun dayanabilecek, sağlam bir malzemeyle aynı şekilde, aslına sadık kalarak yenileyeceğiz, restore edeceğiz. Burada daha önemli bir konuda Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün de heykelini bronzdan yapacağız. Bir daha burada çok uzun yıllar yenilemeye ihtiyaç duyulmayacak. Şehitler Abidesi´ndeki tören alanındaki o rölyef aslına uygun olarak, aynı şekilde, sağlam olarak yeniden yapılacak ve 18 Mart 2023 tarihinde yetiştirilerek, 18 Mart törenlerine hazır hale gelmiş olacak. Gerçekten tarihi alanda başkanlığımızca bütün önemli yapıları elden geçiriyoruz, aslına, dokusuna sadık kalarak, tekrar yeniliyoruz. İnşallah burada tarihi alandaki bütün bize emanet olan yapıları, anıtları tabyaları, kaleleri rehabilite ederek, aslına ve dokusuna dokunmadan, orijinalliğini bozmadan yenileyip, ziyarete uygun hale getireceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Eceabat Cemhan ŞEN

2022-09-26 19:39:49



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