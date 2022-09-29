Çanakkale'de orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Örtülüce köyündeki Çöplük mevkisinde saat 13.40 sıralarında çıkan orman yangını, havadan 5 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, karadan ise 17 arazöz, 3 dozer, ilk müdahale aracı ve çok sayıda personelin yaklaşık 2,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda 3 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)ÇANAKKALE, (DHA)

FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Çanakkale ÇANAKKALE, (DHA)

2022-09-29 17:53:52



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