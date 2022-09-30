Çanakkale'de 6 göçmenin hayatını kaybettiği olayda 3 tutuklama

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İpek YAVAŞ/ AYVACIK, (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, kaçak göçmenlerin taşındığı fiber teknenin batması sonucu 4'ü çocuk toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3´ü tutuklandı.

Olay, 24 Eylül tarihinde Babakale açıklarında meydana geldi. Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber teknenin battığı ihbarı alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, 15 kaçak göçmeni kurtarırken, 4'ü çocuk, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kaçak göçmenlerin verdiği bilgi doğrultusunda kayıp 1 göçmen için bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Yaşanan olayla ilgili Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 1'i yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden B.Y., İ.E. ve C.B. Ayvacık ilçesinde çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, Afganistan uyruklu H.A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2022-09-30 22:13:07



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