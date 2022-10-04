Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Bahama bayraklı yük gemisi 'Glory Dina', römorkörle, Şevketiye Demirleme Bölgesi'ne götürülüp demirletildi.

İskenderun'dan Rusya'ya giden 169 metre uzunluğunda ve 17 bin 18 grostonluk Bahama bayraklı 'Glory Dina' isimli boş yük gemisi, Çanakkale'nin Lapseki ilçesi açıklarında, saat 08.30'da makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-16' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçecek diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörle Şevketiye Demirleme Bölgesi'ne götürülüp, demirletildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2022-10-04 11:02:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.