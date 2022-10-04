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Güreş ağası, 1 milyon 17 bin TL ağalık parasını katırla taşıdı

DHA

Güreş ağası, 1 milyon 17 bin TL ağalık parasını katırla taşıdı


Orhan AKTUĞ/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesi Çardak beldesinde, 289'uncusu yapılacak Tarihi Çardak Yağlı Güreşleri'nin ağalığını 1 milyon 17 bin TL'ye alan Seyhan Arslan (45), parayı katıra yükleyerek getirdi. Belediye Başkanı Metin Semerci'ye parayı teslim eden Arslan, "İnşallah önümüzdeki yıl bundan daha fazla ücreti deveyle teslim ederim" dedi.
289'uncu Tarihi Çardak Yağlı Güreşleri ağalığı ihalesi, 26 Ağustos'ta düzenlenen güreşlerde yapıldı. 2 kişinin katıldığı ihaleyi, gayrimenkul danışmanı Seyhan Arslan, 1 milyon 17 bin TL vererek üst üste 4'üncü kez kazandı. Arslan, güreşlerin ağalığını almak için vadettiği parayı katırın heybelerine yükleyerek davulzurna eşliğinde Çardak Belediyesi'ne getirdi.
Parayı Belediye Başkanı Metin Semerci'ye teslim eden Seyhan Arslan, "Tarihi Çardak Yağlı Güreşleri, katılım ve eskilik bakımından Türkiye'nin 3'üncü büyük güreş organizasyonu. Çardak için ne yapsam az. Çardak güreşlerini tanıtmak için vadettiğim ağalık ücretini katıra yükleyerek teslim ettim. İnşallah önümüzdeki yıl bundan daha fazla bir ücreti deveye yükleyerek teslim ederim. Bölgemizde katır bulmakta zorlandık, 140 kilometre uzaktan temin edebildik. 'Bu parayı ödeyemez' diye dedikodu çıkaranların da böylece önüne geçmiş oldum" dedi.
Parayı teslim alan Başkan Semerci ise "Belki de Türkiye'de ilk kez böyle katır yüküyle güreş ağalığı parası teslimi yapıldı. Seyhan Arslan'a ağalığı hayırlı olsun" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Lapseki Orhan AKTUĞ
2022-10-04 17:32:10

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