Çanakkale'de 4,5 kilo esrara 1 gözaltı

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Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, 4 kilo 592 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelinin ev, ağıl ve tarlasında yapılan aramalarda toplam 4 kilo 592 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Cemhan ŞEN

2022-10-06 10:22:48



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