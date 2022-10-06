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Çayır tırtılıyla etkin mücadele ayçiçeğinde verim kaybını düşürdü

DHA

Çayır tırtılıyla etkin mücadele ayçiçeğinde verim kaybını düşürdü


Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,(DHA)ÇANAKKALE'de 26 köy ve Trakya'daki ayçiçeği tarlalarında ciddi zarara neden olan 'çayır tırtılı', etkin mücadele ile en aza indirgendi. Çayır tırtılının 46 bin dekarlık tarım arazisinde görüldüğünü söyleyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Efil, "Çayır tırtılı Çanakkale'de 46 bin dekar alanda tespit edildi. Çok dinamik bir şekilde yapılan müdahaleyle zararın önüne geçilerek, düşük bir rakam olan binde 2 ile binde 3 arası verim kaybına sebep olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trakya'daki ayçiçeği tarlalarında ciddi zarara neden olan çayır tırtılı ile ilgili 14-17 Temmuz tarihlerinde çalışma yaptı. Eceabat'ta 7, Gelibolu'da 8, Biga'da 3, Lapseki'de 3, Yenice'de 2, merkezde ise 3 köyde ayçiçeği, yonca, mısır ve biber ekili alanlarda, çayır tırtılı larvasına rastlandı. Ayrıca Eceabat'ta 5, merkezde ise 1 köyde çayır tırtılı ergini görüldü. Eylül ayı itibariyle ise Çanakkale'de ayçiçeği tarlalarında hasat başladı. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Efil, Çanakkale'de çayır tırtılının verdiği zararın, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ÇOMÜ Ziraat Fakültesi ortaklığıyla en aza indirgendiğini söyledi.
'TRAKYA'DA BAŞLADI ÇANAKKALE'YE SIÇRADI'
Çayır tırtılının bu sene Trakya ve Çanakkale'de sorun yarattığını söyleyen Efil, bildirildiği ilk andan itibaren çalışmalara başlandığını dile getirerek, "Çayır tırtılı Trakya'da başladı, daha sonra Çanakkale'ye sıçradı. Bu böcek yapısı ve karakteri itibariyle her sene sorun olan bir zararlı değil. Bu yüzden biraz hazırlıksız yakalandık ancak çayır tırtılı ilk bildirildiği andan itibaren Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü ve ÇOMÜ iş birliği halinde çok fazla sayıda tarla gezerek, örnekleme yapıp, mükemmel bir çalışma yaptı. Konuyla ilgili köy muhtarlıklarına haber verildi, muhtarlıkların gözetiminde köylerde toplantılar yapıldı" diye konuştu.
'GEÇ EKİLEN ÜRÜNLERİN ZARAR GÖRMESİNİ ENGELLEMİŞ OLDUK'
Süreç boyunca tüm ekiplerin sahada olduğunu ifade eden Efil, şunları kaydetti:
"Teknik elemanların desteğiyle çayır tırtılının zarar şekillerini anlattık. Bu çalışmaların sonucunda çok fazla sayıda tarla gezerek, örnekleme yaparak, çayır tırtılını tanımaya, zarar şeklini tanıdık ve bir metot geliştirerek mücadelesine yönelik yapabileceklerimizi ortaya koymaya çalıştık. Bu yoğun çalışma sonucunda da zararlıyı tanıdık, zarar şeklini ortaya koyduk. Ortaya çıkan bu sonuçları, gerek mesaj yoluyla gerekse sahadaki teknik elemanlar aracılığıyla çiftçimize ulaştırarak, bu zararlıya karşı çok başarılı bir çalışmayı Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü ve ÇOMÜ Ziraat Fakültesi olarak ortaya koyduk. Bütün ekipler sahada olduğu için özellikle geç ekilen ürünlerin zarar görmesini engellemiş olduk."
'ÇANAKKALE'DE 46 BİN DEKAR ALANDA TESPİT EDİLDİ'
Çanakkale'de çayır tırtılının etkilediği alanlar hakkında bilgi veren Efil, "Çayır tırtılı Çanakkale'de 46 bin dekar alanda tespit edildi. Bu 46 bin dekar alanında hepsinde zararlı görüldü ama zarar gördüğü anlamına gelmiyor. Mücadele ederek çayır tırtılının bitkimize, ürünümüze zarar vermesini önledik. Çayır tırtılı Çanakkale'de ayçiçeği rekoltesini, verimine etkisi, 46 bin dekar alanda zararlı tespit edilmesine rağmen çok dinamik bir şekilde mücadele ettik. Hızlı hareket edip, zararın önüne geçtik. Çok düşük bir rakam olan binde 2 ile binde 3 arası verim kaybına sebep olduğunu tahmin ediyoruz. Bu şekilde mücadele yoğun bir şekilde yapılmamış olsaydı, verim kayıpları çok daha üst düzeye çıkabilirdi" ifadelerini kullandı.
Zarar gören tarlalardan alınan örneklerin incelendiğini söyleyen Efil, "Zarar görmüş tarlalardan yoğun şekilde örnekler alarak çalışmalar yaptık, analiz sonuçlarımız daha çıkmadı. Ayçiçeği yağı oranı ve kalitesine olumsuz etkileri 1 aya kadar çıkar" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2022-10-06 10:46:16

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