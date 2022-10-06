Çanakkale'de orman yangını (1)

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gelibolu ilçesi Karainebeyli köyündeki ormanda, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 9 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 15 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı ve 3 dozer ile ekipler sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Cemhan ŞEN
2022-10-06 13:26:07
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