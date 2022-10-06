Çanakkale'de orman yangını (2)

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4 SAATTE KONTROL ALTINDA

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki orman yangını, 9 söndürme helikopteri, 2 uçak, 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı ve 3 dozer ile çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü personelinin müdahalesiyle 4 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre, 3 hektar orman ve 4 hektar tarım arazisi zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)Cemhan ŞENDoğan ZELOVA/ GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Cemhan ŞEN Doğan ZELOVA

2022-10-06 16:09:30



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