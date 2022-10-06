Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine hava engeli

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Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de Bozcaada-Geyikli hattında yarınki feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Gökçeada-Kabatepe'deki bazı seferler de yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, yarın Kuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada-Geyikli hattında yapılması planlanan tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Öte yandan Gökçeada'dan 07.00 ile 11.00, Kabatepe'den ise 09.00 seferleri yapılamayacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2022-10-06 16:15:32



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