Çanakkale'de soğuk hava deposunda KBRN saha tatbikatı



Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, 13 kurumdan toplam 101 personelin katılımıyla, soğuk hava deposunda gerçek zamanlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) saha tatbikatı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ve bütünleşik afet yönetimi anlayışıyla kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel kuruluşlar arasında, afetlere hazırlıklı olmak amacıyla 2022 yılı 'Afet Tatbikat Yılı' ilan edildi. Bu kapsamda Çanakkale'de çeşitli tatbikatlar düzenlendi. Bugün de Kepez beldesinde bulunan soğuk hava deposunda, gerçek zamanlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) saha tatbikatı yapıldı.

Tatbikata AFAD'ın yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve ambulans ekipleri, Çanakkale Belediyesi İtfaiyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Havalimanı Müdürlüğü, Kepez Belediyesi, Tarım ve Orman 2'nci Bölge Müdürlüğü, Kızılay Çanakkale Şubesi görevlileri, AFAD Gönüllüleri ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi temsilcileri olmak üzere 13 kurumdan toplam 101 personel görev aldı.

SENARYO GEREĞİ, AMONYAK GAZI KAÇAĞI İHBARI

Tatbikat, senaryo gereği 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, tesisin iş güvenliği birimi tarafından soğuk hava deposunda, amonyak gazı kaçağı olduğu ihbarının yapılmasıyla başlandı. İhbarla gerekli koordinasyon sağlanarak ilgili kurumlar bölgeye sevk edildi. Müdahale ekiplerince gerekli yol, çevre ve saha güvenlik önlemlerinin alınmasıyla birlikte A tipi ve B tipi koruyucu kıyafet giymiş kurtarma personeli tarafından, etkilenen 2 yaralıya müdahale edilip dekontaminasyon (arındırma) işlemleri gerçekleştirilip, yaralılar ekipler tarafından sağlık kurumlarına sevk edildi. Kimyasalla kirlenmiş bölgede görev yapan kurtarma personeli ve arazinin dekontaminasyonundan sonra tatbikat sona erdi.

'KISA SÜREDE ETKİLİ MÜDAHALE'

Tatbikatla ilgili bilgi veren Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim Tarı, "Afet Tatbikat Yılı kapsamında, okullarda, hastanelerde, otogarlarda, apartmanlarda deprem, yangın tahliye tatbikatları yapıyoruz. Bakanlık emri gereği, geçtiğimiz günlerde yerel düzey bir tatbikat yaptık. Bu tatbikatlarda afet müdahale planımızın, afet arama kurtarma grubunun içerisinde bulunan KBRN çalışma grubunun bir tatbikatı. Sıcak bölgenin olayın olduğu yer, ılık bölgenin ve soğuk bölgenin yani güvenli bölgenin tespitinin yapıldığı bir tatbikatı gerçekleştiriyoruz. İllerde valilik tarafından KBRN yönergesi hazırlanır. Bu yönerge doğrultusunda görevli olan kurumların olay yeri yönetimi, olaya müdahalesi ve olay yerinin güvenli hale getirilmesiyle ilgili vazifesini nasıl yaptığını denediğimiz gerçek zamanlı bir tatbikat yapıyoruz" dedi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "İl Afet Müdürlüğü'müz paydaşlarıyla beraber 2022 yılı içerisinde onlarca tatbikat gerçekleştirdi. Bugün de KBRN tatbikatını yapıyoruz. Tatbikatı amonyak gazı kullanan soğuk hava tesisinde yapıyoruz. Tüm çabamız, gayretimiz böyle bir şeyle karşılaştığımızda insanlarımızın can, mal güvenliğini sağlamak. Müdahaleyi çok kısa sürede ve etkili bir şekilde yapmak" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2022-10-07 15:16:39



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