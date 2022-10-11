Bakan Karaismailoğlu: Türksat 6A uydusunu 2023'te uzaya fırlatma hedefimiz var



Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2023 yılında uzay vizyonunda çok önemli aşamalara geçeceğiz. Türksat 6A uydusunu 2023 yılında uzaya fırlatma hedefimiz var. Uzayda kendi uydusuyla temsil edilen ilk 10 ülkeden biri olacağız" dedi.

Bir dizi programa katılmak için Çanakkale'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzoğlu Yerleşkesi'nde 'Lojistik, Mobilite, ve Dijitalleşme Ekseninde Türkiye'nin Ulaşım Vizyonu' konulu konferansa katılıp, öğrencilerle bir araya geldi. Troya Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa Vali İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, ÇOMÜ Rektörü Sedat Murat, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli de katıldı. Müzik dinletisiyle başlayan programda Rektör Murat'ın açılış konuşmasının ardından Karaismailoğlu, 'Lojistik, Mobilite, ve Dijitalleşme Ekseninde Türkiye'nin Ulaşım Vizyonu' konulu konferans verip, Türkiye'de geçmişte yapılan ve gelecekte yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Bakanlığının çalışmalarını slaytlarla anlatan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Şu an dünya nüfusunun yüzde 50'si şehirlerde yaşıyor ama 2050'ye geldiğimizde bu rakam yüzde 70'lere çıkacak. Dolayısıyla üretimin de dünya ekonomisinin de yüzde 90'ı şehir merkezlerinde yaşayacak. Bu bize neyi getiriyor? Yani 2020 ile 2050 yılları arasında ulaşıma yönelik olan talep tam 2 katına çıkacak. Biz de planlamalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda ülkemizin önüne çıkabilecek olan sorunları bugünden tahmin ederek, projeler üretiyoruz. Böylelikle, bu sorunlar çıktığında hiçbir sıkıntı yaşamadan aşabilelim. 20 yıl önce ülke genelindeki araç sayısı 8,5 milyon iken bugün 26 milyona çıktığında bu hareketliliği sorunsuz olarak nasıl sağlıyorsak bugün de sorunsuz olarak sağlamak için ulaştırma altyapı planlarını önceden yapıyoruz. Bu planları yerine getirdiğimizde de bu akışkanlığın önündeki bütün engelleri ortadan kaldırıyoruz."

Ulaşımın diğer sektörler arasında yüzde 16,2 ile en çok hava kirliliğine neden olan ikinci sektör olduğuna dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "17 ülke 2050 yılına kadar sıfır emisyon, karbon emisyonu hedefi koydu. Bu nedenle elektrikli araçlar, elektrikli mobilite olmazsa olmaz hayatımızda. 2020 yılında 11 milyon olan elektrik araç sayısı 2040 yılına geldiğimizde 540 milyona kadar çıkacak. O nedenle elektrikli araçlar hayatımızın bir parçası olacak" diye konuştu.

'UZAYDA KENDİ UYDUSUYLA TEMSİL EDİLEN 10 ÜLKEDEN BİRİ OLACAĞIZ'

Mobil abone sayısının 89 milyona ulaştığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "2023 yılında uzay vizyonunda çok önemli aşamalara geçeceğiz. Türksat 6A uydusunu 2023 yılında uzaya fırlatma hedefimiz var. Planlamalarımız doğrultusunda devam ediyor. Türksat 6A uydusunun da bizim için en önemli faktörü tamamen yerli, milli olarak Ankara'da üretilmekte. İnşallah bunu 2023 yılında uzaya fırlattığımızda, uzayda kendi uydusuyla temsil edilen ilk 10 ülkeden biri olacağız. Bu da çok kıymetli ve Türkiye'nin geleceği için ve Türkiye'nin gençleri için de önemli bir aşama. Önümüzde 5G var. Peşinden de 5G, 6G'nin de altyapısını oluşturacak. 2023 yılında 5G ile ilgili önemli gelişmeler olacak. Geçen günlerde İstanbul Havalimanı'nı 5G'li havalimanı yaptık. Kısa vadede belli bölgeleri 5G'ye geçireceğiz ama Türkiye geneli evrensel olarak da 5G'ye geçmek için 2023 önemli yılımız olacak" dedi.

Türkiye'nin 13 bin 22 kilometre demir yolu ağına sahip olduğunu aktaran Bakan Karaismailoğlu, "2053'e geldiğimizde demir yolu ağı 28 bin 590 kilometreye çıkacak. Hava yolu yatırımlarımızı zaten tamamladık. Şu an yapımı devam eden 3 havalimanımız var. Onlarla birlikte 61'e ulaşıyoruz. Limanlarımız da bugün 217, 2053'te 255'e çıkacak. Hepsini toparlarsak 2053'e kadar 198 milyar dolarlık yatırımımızı planladık. Bu da milli gelire 1 trilyon dolarlık katkı sağlayacak. Üretime tam 2 trilyon dolarlık katkı sağlıyoruz. Bu yatırımlarımız sayesinde 28 milyon kişinin istihdamına fırsat veriyoruz. 2053'e geldiğimizde elektrikli araçlar için uygun altyapıyı tamamlayacağız. Yüksek hızlı tren ve hızlı tren bağlantısına sahip il sayısı 8'den 52'ye çıkacak. Yıllık demir yolu yolcu sayısı 19,5 milyondan 270 milyona, hava yolu yolcu sayısı ise 210 milyondan 349 milyona çıkacak" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2022-10-11 15:23:04



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