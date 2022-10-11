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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz (2)

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz (2)


BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜNELLERİ AÇMANIN GURURUNU PAYLAŞIYORUZ
Çanakkale-İzmir karayolunun AyvacıkKüçükkuyu arasındaki Kazdağı rampaları geçişinde yaklaşık 50 dakika süren yolculuğu 5 dakikaya indirecek olan 'Assos ve Troya' tünelleri törenle hizmete açıldı. Yapımı tamamlanan 1700 metre uzunluğundaki 'Assos' ile 4 bin 17 metre uzunluğundaki 'Troya' tünellerinin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı yöntemiyle katıldı. Tünelin açılış töreninde ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Çanakkale Milletvekilleri Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran yer aldı. 
Törene canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Bakan Adil Karaismailoğlu, "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde 18 Mart 2022'de teşriflerinizle milletimizin hizmetine sunduğumuz Malkara Çanakkale Otoyolu ve tüm dünyaya Türk mühendisliğinin kabiliyetini gösteren 1915 Çanakkale Köprüsü, eser siyasetimizin en önemlilerinden olmuştur. Bugüne kadar, halkımızın teveccühüne de mazhar olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 7 aylık sürede yaklaşık 1,5 milyon araç kullandı. Bugün de 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Ege'ye ve Akdeniz'e açılan kapısı Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ile Troya-Assos tünellerini hizmete açmanın gururunu ve sevincini paylaşıyoruz" dedi.
'SÜRÜCÜLERİN KORKULU RÜYASI OLMAKTAN ÇIKARDIK'
Projenin lojistik kara yolu altyapısına olan etkisine değinen Bakan Karaismailoğu, "Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan kara yolunun AyvacıkKüçükkuyu kesiminde hayata geçirdiğimiz bu proje Marmara ve Ege bölgesinin lojistik kara yolu altyapısını oldukça güçlendirecektir. Assos ve Troya tünelleri sayesinde onlarca keskin virajı olan Kazdağları'nı sürücülerin 'korkulu rüyası' olmaktan çıkardık. Ayrıca, 50 bin fidan bağışlayarak bölgenin habitatına ek bir fayda sağlamanın yanı sıra, tüneller sayesinde Kazdağları, karbon emisyonu ve gürültü kirliliğini önlemeye yönelik çevreye önemli bir katkı sağlayacak. 2 Ekim'de önemli bir yatırımımız olan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu'nu teşriflerinizle açtık. 15 Ekim Cumartesi günü de yine vizyon projelerimizden biri olan 29 kilometre uzunluğundaki Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu'nu Diyarbakır'ımıza kazandıracağız. Liderliğinizde planladığımız eserlerimizi art arda hayata geçirmeye devam ediyoruz. Ülkemiz için gurur, dünya için örnek projeler yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceğine ışık tutan her projede yanımızda olduğunuz ve desteklediğiniz için şükranlarımızı sunuyorum. Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Troya-Assos tünellerinin Çanakkale başta olmak üzere tüm bölge halkına, güzel ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, projenin her aşamasında çalışan, emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)Hande NAYMAN / ÇANAKKALE, (DHA)
FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Çanakkale Hande NAYMAN
2022-10-11 15:50:04

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