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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz (3)

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz (3)


'ÇANAKKALE VE EGE AKSINDA İKİ TANE ÖNEMLİ HATTI BİRBİRİNE BAĞLAMIŞ OLDUK'
Çanakkale-İzmir karayolunun AyvacıkKüçükkuyu arasındaki Kazdağı rampaları geçişinde yaklaşık 50 dakika süren yolculuğu 5 dakikaya indirecek olan 'Assos ve Troya' tünellerinin açılışını gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü´nde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve beraberindekilerle birlikte köprünün Avrupa yakasındaki kulesinin 204 metre yüksekliğini çıkarak, teknik ekipten bilgi aldı.
Bakan Karaismailoğlu burada yaptığı açıklamada; Çanakkale´de çok önemli bir projenin hayata geçirildiğini ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bu aksın bir parçası olduğunu söyleyerek, "Bizler çok sevinçliyiz, gururluyuz. Bu kadar büyük projelerin içerisinde olmak, burada arkadaşlarımıza ağabeylik yapmak hakikaten çok gurur verici. O yüzden diyoruz ki bunlar müthiş işler. Bugün Ayvacık'taki KüçükkuyuAyvacık yolu arasındaki Assos ve Troya tünellerimizi açtık. Yine bugün İstanbul, Çanakkale ve Ege aksında iki tane önemli hattı birbirine bağlamış olduk. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa yakasındaki ayakta tam 204 metre yüksekteyiz şu anda. Biz daha önce 318 metreye çıkıyorduk biliyorsunuz. Burası da köprünün tam bir seyir terası gibi görüyor. Tabii 204 metre ama bu sadece deniz yüzeyinden yüksekliği. Deniz yüzeyinin altında 45 metre daha derinlik var. Bir de tabii ki bu yerli ve milli mühendislik teknolojilerini, dünyanın en üst seviyesinde kullanan ülkelerinden birisi olduk artık. Dünyanın etrafında önemli bir altyapı projesi varsa artık Türk mühendisler ve Türk mühendislik çözümleri aranıyor. O yüzden hakikaten gurur duyuyoruz. Dünya için örnek, ülkemiz için de gurur verici projeler yapmaya devam edeceğiz. Bugün Çanakkale'deydik. Hafta sonu Diyarbakır'da olacağız. Yine daha sonra da yine ülkemizin yine kıymetli bir köşesinde, kıymetli bir projeyi açmak için bulunacağız" dedi. (DHA)Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2022-10-11 20:24:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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