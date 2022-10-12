Çanakkale´de kaçak tütün ile içki ele geçirildi



Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,(DHA)ÇANAKKALE'nin Çan ve Gelibolu ilçelerinde polis ekiplerinin operasyonunda 998 kilo kaçak kıyılmış tütün ile 46 farklı marka gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince il genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Çan ilçesindeki çalışmalarda F.K.´nin aracında yapılan aramalarda 998 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi. Ayrıca Gelibolu ilçesindeki bir başka operasyonda ise S.A., O.F. isimli şüphelilerin aracında 46 farklı marka gümrük kaçağı 48,6 litre içkiye el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Çan Cemhan ŞEN

2022-10-12 14:21:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.