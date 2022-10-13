Türkiye'nin bilinen en küçük tarihi eser bağışçısı



Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)-TROYA Müzesi uzmanlarınca yapılan araştırmada, Türkiye'nin bilinen en küçük eser bağışçısının arazide bulduğu Roma dönemine ait mezar stelinin 1934 yılında Çanakkale Müzesi'ne bağışlayan 1923 doğumlu Necdet olduğu ortaya çıktı. Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, "Necdet'in bu harika hikayesi, bize çok çarpıcı geldi. Çünkü o eserin, o kültür varlığının, milletin bir parçası olduğuna 11 yaşında bilincine erişmiş" dedi.

Çanakkale'de Troya Müzesi (Eski Çanakkale Müzesi), müze tarihinin 111'inci yılı nedeniyle arşiv çalışmalarını yoğunlaştırdı. Uzmanlar, çalışmalar sonrası Türkiye müzecilik tarihi ile ilgili heyecan verici bir belgeye ulaştı. Belgeye göre, Türkiye'nin bilinen en küçük eser bağışçısının arazide bulduğu Roma dönemine ait mezar stelinin 1934 yılında Çanakkale Müzesi'ne bağışlayan 1923 doğumlu Necdet (11) olduğu ortaya çıktı. Necdet'in İstiklal Mektebi'nde 5'inci sınıfta okuduğu ve bulduğu mezar stelini dönemin Maarif Müdürlüğü'ne teslim ettiği belirlendi. Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, bu belgenin bulunmasının kendilerini çok heyecanlandırdığını söyledi.

SADECE 11 YAŞINDA BİR ÇOCUK

Bu sene yoğun olarak arşiv çalışmaları yaptıklarını söyleyen Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, "Bu arşiv çalışmalarının birinde rastladığımız evrak, bizi oldukça şaşırttı. Çanakkale'deki İstiklal Mektebi öğrencisi 159 numaralı Necdet'in, Çanakkale Müzesi'ne bir eser bağışladığını gördük. Bizim için son derece heyecan vericiydi. Çünkü sadece 11 yaşında bir çocuk ve İstiklal Mektebi'nin 5'inci sınıfında okuyor ve arazide bulduğu bir eseri alıyor, müzeye bağışlıyor. 'Necdet'ten daha küçük bir bağışçımız var mı' diyerek tüm koleksiyonumuzda bir tarama yaptık. Hayır, 11 yaşındaki Necdet, Çanakkale Müzesi'nin en küçük bağışçısıydı" dedi.

ESER İLE BAĞIŞ BELGESİ SERGİLENECEK

Necdet'in hikayesini çok çarpıcı bulduklarını ifade eden Gölcük, "Necdet'in bu harika hikayesi, bize çok çarpıcı geldi. Çünkü o eserin, o kültür varlığının, milletin bir parçası olduğuna 11 yaşında bilincine erişmiş. Bu bizim için çok önemli bir bilgiydi. Necdet'in Çanakkale Müzesi'nin en küçük eser bağışçısı olduğunu söylüyoruz ama belki de Türkiye müzelerinde en küçük esere bağışçısı. Çok yakın bir zamanda Necdet'in bağışladığı eseri, bağış belgesi ile fotoğrafını sergiye çıkartıp, tüm ziyaretçilerimiz ile bu güzel öyküyü paylaşacağız" diye konuştu.

Bağışlanan eserin Roma dönemine ait olduğunu anlatan Gölcük, "30 santim yüksekliğinde bir eser. Necdet'in, bu eseri nasıl taşıyabildiği konusunda bir soru işareti olmuştu. Roma dönemine ait bir mezar steli. Bir bölümünde kırık var ama oldukça iyi durumda" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2022-10-13 12:07:26



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