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Doğan ZELOVA/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, mobilya yüklü TIR'da yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesiyle yakındaki ormana sıçramadan söndürüldü.

Gelibolu ilçesi Korudağ mevkisinde, Recep Pala yönetimindeki mobilya yüklü TIR'ın kabin bölümünde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, TIR'ı sağa çekip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Keşan Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Yangın, yolun yakınındaki ormana sıçramadan yaklaşık 30 dakikada söndürüldü. Yangında TIR'ın kabin bölümü, kullanılamaz hale geldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA

2022-10-13 17:07:58



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