Kabatepe- Gökçeada feribot seferleri yarın olumsuz hava şartları nedeniyle iptal

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE´de Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, cumartesi günü Kuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2022-10-14 11:08:55
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