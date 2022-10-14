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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,(DHA)ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde jandarma ekiplerince, birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca kent genelinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 12 Ekim tarihinde Ezine ilçesindeki operasyonda birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 şüpheli yakalandı. Olay yerinde kazıda kullanılan çok sayıda malzemeye de el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. (DHA)



DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ezine Cemhan ŞEN

2022-10-14 12:27:50



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