Bozcaada´ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada-Geyikli hattında bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları dolayısıyla bugün Bozcaada-Geyikli arasındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli'den 14.00, 17.00 ve 19.00 saatleri ile Bozcaada'dan 13.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde düzenlenecek olan seferlerin iptal edildiği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2022-10-15 04:21:48
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