Bozcaada´ya bazı feribot seferleri iptal edildi



Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada-Geyikli hattında bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları dolayısıyla bugün Bozcaada-Geyikli arasındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli'den 14.00, 17.00 ve 19.00 saatleri ile Bozcaada'dan 13.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde düzenlenecek olan seferlerin iptal edildiği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2022-10-15 04:21:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.