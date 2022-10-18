Milli bisikletçiyle Troya Müzesi'nde 'çevreci müze' vurgusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli bisikletçiyle Troya Müzesi'nde 'çevreci müze' vurgusu

DHA

Milli bisikletçiyle Troya Müzesi'nde 'çevreci müze' vurgusu


Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)PORTEKİZ'de 2011'de yapılan '23 Yaş Altı Gençler Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan milli sporcu Ahmet Örken, çevreci müze vurgusu için bisikletiyle Çanakkale'de 5 bin yıllık Troya Ören Yeri'nin girişindeki ödüllü Troya Müzesi'nin içerisinde dolaşarak terasa çıktı. Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, "Dünya müzeciliğinde ilk projelerden birisi olabilir. İklim krizi ve çevresel yıkımlar gibi konularda müzeler artık geleceğe mesajlar taşımak durumunda" dedi.
Çanakkale'de 5 bin yıllık geçmişe ışık tutan, Troya Ören Yeri girişinde bulunan Troya Müzesi, '2020 Avrupa Yılın Müzesi Özel Takdir Ödülü, 2020 ve 2021 Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü'nü kazanarak, Türkiye'de müzecilik alanında en prestijli ödülleri kazanan ilk müze oldu. Müzecilik alanında birçok ilke imza atan Troya Müzesi, çevreci müze konusunda önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Proje kapsamında 2011 yılında Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan milli sporcu Ahmet Örken, iklim krizi ve çevresel yıkımlar gibi konulara dikkat çekmek amacıyla Troya Müzesi'nin içerisinde bisikletiyle gezerek, terasına çıktı.
'İKİ AVRUPA ŞAMPİYONUNU BİR ARAYA GETİRMEYİ HEDEFLEDİK'
Projenin değerine dikkat çeken Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, "Projede Ahmet Örken müze rampasından bisikletiyle içeri girdi. Troya Müzesi rampalarında ve müzenin tamamında bisikletiyle dolaşarak terasa kadar çıktı. Bu projedeki ana amaçlardan biri, çevreci müze vurgusu yapabilmek ve bisiklet sporuna gönül vermişleri, bisiklet kullanan ziyaretçilerimizi müzeye çekebilmekti. Aynı zamanda Ahmet Örken ile yaptığımız bu projede 2 yıldızı bir araya getirmeye çalıştık. Çünkü Ahmet Örken 2011 yılında Portekiz'de Avrupa Bisiklet Şampiyonu olmuştu. Troya Müzesi 2020 ve 2021 yılında Avrupa Müzecilik ödüllerini almasıyla sebebiyle aslında iki Avrupa şampiyonunu bir araya getirmeyi hedefledik" dedi.
Her yıl yapılan Fransa Bisiklet Turu'nun bir etabının Louvre Müzesi'nin bahçesinden geçtiğini söyleyen Gölcük, "Bu dünyada en çok izlenen spor organizasyonlarından biri. Müze ve bisikletçi eşleşmesi oldukça kuvvetli bir algı yaratır. Troya Müzesi'nin burada sunduğu imkanlar çok önemli, içeride merdivenler yok, rampalar var. Müze içerisinde bisikletle yapılmış, belki de dünya müzeciliğinde ilk projelerden birisi olabilir. Burada çevreci müze konusundaki vurgu oldukça önemli. Çünkü iklim krizi ve çevresel yıkımlar gibi konularda müzeler artık pozisyon almak ve geleceğe mesajlar taşımak durumunda. Bu nedenle Ahmet Örken ile gerçekleştirdiğimiz bu proje Çanakkale'de, Troya'ya önemli bir katkısı olacak" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2022-10-18 12:03:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz ...
Assos kazısında bulunan bir amforada 1600 yıllık kılçık kalıntılarına ulaşıldı
YEREL HABERLER Assos kazısında bulunan bir amforada 1600 yıllık ...
Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak
YEREL HABERLER Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler ...
Çanakkale'de denizlerde kirlenmeye dikkati çeken "Dijital Okyanus Tüneli" kurulacak
YEREL HABERLER Çanakkale'de denizlerde kirlenmeye dikkati çeken ...
Kabatepe- Gökçeada hattında bazı feribot seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Kabatepe- Gökçeada hattında bazı feribot seferleri ...
Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
YEREL HABERLER Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'nde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.