Milli bisikletçiyle Troya Müzesi'nde 'çevreci müze' vurgusu



Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)PORTEKİZ'de 2011'de yapılan '23 Yaş Altı Gençler Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan milli sporcu Ahmet Örken, çevreci müze vurgusu için bisikletiyle Çanakkale'de 5 bin yıllık Troya Ören Yeri'nin girişindeki ödüllü Troya Müzesi'nin içerisinde dolaşarak terasa çıktı. Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, "Dünya müzeciliğinde ilk projelerden birisi olabilir. İklim krizi ve çevresel yıkımlar gibi konularda müzeler artık geleceğe mesajlar taşımak durumunda" dedi.

Çanakkale'de 5 bin yıllık geçmişe ışık tutan, Troya Ören Yeri girişinde bulunan Troya Müzesi, '2020 Avrupa Yılın Müzesi Özel Takdir Ödülü, 2020 ve 2021 Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü'nü kazanarak, Türkiye'de müzecilik alanında en prestijli ödülleri kazanan ilk müze oldu. Müzecilik alanında birçok ilke imza atan Troya Müzesi, çevreci müze konusunda önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Proje kapsamında 2011 yılında Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan milli sporcu Ahmet Örken, iklim krizi ve çevresel yıkımlar gibi konulara dikkat çekmek amacıyla Troya Müzesi'nin içerisinde bisikletiyle gezerek, terasına çıktı.

'İKİ AVRUPA ŞAMPİYONUNU BİR ARAYA GETİRMEYİ HEDEFLEDİK'

Projenin değerine dikkat çeken Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, "Projede Ahmet Örken müze rampasından bisikletiyle içeri girdi. Troya Müzesi rampalarında ve müzenin tamamında bisikletiyle dolaşarak terasa kadar çıktı. Bu projedeki ana amaçlardan biri, çevreci müze vurgusu yapabilmek ve bisiklet sporuna gönül vermişleri, bisiklet kullanan ziyaretçilerimizi müzeye çekebilmekti. Aynı zamanda Ahmet Örken ile yaptığımız bu projede 2 yıldızı bir araya getirmeye çalıştık. Çünkü Ahmet Örken 2011 yılında Portekiz'de Avrupa Bisiklet Şampiyonu olmuştu. Troya Müzesi 2020 ve 2021 yılında Avrupa Müzecilik ödüllerini almasıyla sebebiyle aslında iki Avrupa şampiyonunu bir araya getirmeyi hedefledik" dedi.

Her yıl yapılan Fransa Bisiklet Turu'nun bir etabının Louvre Müzesi'nin bahçesinden geçtiğini söyleyen Gölcük, "Bu dünyada en çok izlenen spor organizasyonlarından biri. Müze ve bisikletçi eşleşmesi oldukça kuvvetli bir algı yaratır. Troya Müzesi'nin burada sunduğu imkanlar çok önemli, içeride merdivenler yok, rampalar var. Müze içerisinde bisikletle yapılmış, belki de dünya müzeciliğinde ilk projelerden birisi olabilir. Burada çevreci müze konusundaki vurgu oldukça önemli. Çünkü iklim krizi ve çevresel yıkımlar gibi konularda müzeler artık pozisyon almak ve geleceğe mesajlar taşımak durumunda. Bu nedenle Ahmet Örken ile gerçekleştirdiğimiz bu proje Çanakkale'de, Troya'ya önemli bir katkısı olacak" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2022-10-18 12:03:27



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