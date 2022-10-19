Bakan Karaismailoğlu: 'Assos' ve 'Troya' tünellerinden 1 haftada 53 bin araç geçti

Cemhan ŞEN-İpek YAVAŞ/ ÇANAKKALE, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı törenle geçen hafta açılan 'Assos' ve 'Troya' tünellerinden, 1 haftada 53 bin aracın geçtiğini duyurdu.
Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu beldesi arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde 2016'da başlanan bölünmüş yol ve tünel çalışmaları tamamlandı. Yapımı biten 1700 metre uzunluğundaki 'Assos' ve 4 bin 17 metre uzunluğundaki 'Troya' tünelleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle katıldığı törenle, 11 Ekim'de açıldı. Sürücüler için konfor sağlayan 'Assos' ve 'Troya' tünelleri, 50 dakikaya çıkan yol süresini, 5 dakikaya kadar düşürdü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Assos' ve 'Troya' tünellerinden 1 hafta içerisinde 53 bin aracın geçtiğini duyurdu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN İpek YAVAŞ
2022-10-19 13:03:31
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